ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل غرقا في ترعة بـ الدقهلية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:32 م
مصرع طفل غرقا اثناء
مصرع طفل غرقا اثناء لهوه بإحدى الترع
Advertisements
همت الحسينى
لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه  بقرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

ورد بلاغ لمأمور مركز منية النصر  مز بعض اهالى قرية ميت حديد التابعه للمركز بعثورهظ عىى جثة طفل طافيه   بإحدي الترع بالقرية وانتشاله بمعرغة الاهالى .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفخص تبين ان الجثه لطفل يدعى يزيد عبد المنعم سعد عبد المنعم ٣ اعوام ومقيم طرف اسرته بقرية ميت حديد التابعه للمركز .

وبسؤال والدته فاطمه السعيد فهمى ٢٩ عاما ربة منزل قررت بان الطفل حال وقوفه على شاطئ الترعه المجاوره للمنزل انزلقت قدماه وسقط فى المياه وتوفى ولم تتهم احد بالتسبب فى ذلك وبسؤال جد الطفل من الام ٥٥ عاما عامل قرر بذات المضمون .

وورد تقرير مفتش الصحه ان سبب الوفاه هو اسفكيسيا الغرق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع طفل غرقا آثر سقوطه فى بالوعة في الدقهلية

مصرع طفلة غرقًا بترعة مجاورة لمنزلها في سوهاج

مصرع شاب غرقا أثناء الوضوء من إحدى ترع ميت غمر بالدقهلية

مصرع طالب أثناء الاستحمام بإحدى ترع الدقهلية

مصرع شاب غرقا داخل ماسورة ري في الدقهلية أثناء محاولته استخراج إكصدام سيارته

محروقة.. جهود لكشف لغز العثور على جثة طفلة داخل جوال بالدقهلية

ترشيحاتنا

هندسة حلوان: الدراسة ستستمر أون لاين بعد وفاة طالب بكورونا

أغربها تآكل مينا الأسنان.. تناول اليوسفي في هذه الحالات مضر للصحة

الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

كاميرات مراقبة تكشف لحظة الهجوم على طفل في محل بالدقهلية..شاهد

أبرزهم مدرب وادي دجلة السابق.. 4 مرشحين لتدريب الاسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو