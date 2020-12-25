مصرع طفل غرقا في ترعة بـ الدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه بقرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية





ورد بلاغ لمأمور مركز منية النصر مز بعض اهالى قرية ميت حديد التابعه للمركز بعثورهظ عىى جثة طفل طافيه بإحدي الترع بالقرية وانتشاله بمعرغة الاهالى .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفخص تبين ان الجثه لطفل يدعى يزيد عبد المنعم سعد عبد المنعم ٣ اعوام ومقيم طرف اسرته بقرية ميت حديد التابعه للمركز .





وبسؤال والدته فاطمه السعيد فهمى ٢٩ عاما ربة منزل قررت بان الطفل حال وقوفه على شاطئ الترعه المجاوره للمنزل انزلقت قدماه وسقط فى المياه وتوفى ولم تتهم احد بالتسبب فى ذلك وبسؤال جد الطفل من الام ٥٥ عاما عامل قرر بذات المضمون .



