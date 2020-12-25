ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس نادي قضاة أسيوط

أسفرت نتائج فرز انتخابات نادي قضاة أسيوط، عن فوز 12 مستشارا علي مقاعد أعضاء مجلس النادي.





أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي قضاة أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحميد نيازي وعضوية المستشارين ابوبكر ابراهيم، وايمن الجبالي وياسر نصار، اسماء الفائزين علي مقاعد اعضاء مجلس نادي قضاة اسيوط.





فاز على مقعد المستشارين، 4 أعضاء " محمد عبد الحافظ 368 صوتا، عمر غانم 360 صوتا، أحمد عيسي كدواني 320 صوتا، هشام قرشي 310 صوتا".









وفاز على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، 4 أعضاء، وهم المستشارون، أحمد عبدالراضي ثابت ٣٧٤ صوتا، و طاهر أبوزيد ٣٣٩ صوتا، و معاذ الحسيني ٣١١ صوتا، و محمود احمد يحيي ٢٩٨ صوتا.





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وفاز على مقعد النيابة العامة 4 أعضاء، وهم المستشارون، محمود طايع، ٣٥٩ صوتا، وعمر الخشاب، ٣٥١ صوتا، ومحمد الشويخ ٢٩١ صوتا، ومحمد ماهر ٢٨٣ صوتا .





وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت عن فوز المستشار محمد مصطفي أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط، بإجمالى أصوات 290، وذلك للمرة الثانية.





وخاض الانتخابات على مقعد رئاسة النادي كلا من المستشار علي المرغني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد مصطفي أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النادي الحالي.





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فيما خاض الانتخابات على مقعد المستشارين، ٩ مرشحين وهم محمد فتحي صادق نائب رئيس محكمة الاستئناف ومصطفي أبو القاسم زيدان وأحمد عيسي كدواني وإبراهيم أبوشقة ومعتز شعيب وعمر غانم ومحمد عبد الحافظ وهشام قرشي ومحمد الليثي، وذلك لاختيار 4 منهم.









فيما تنافس علي مقعد القضاة ورؤساء المحاكم كلا من طاهر أبوزيد ومحمود يحيي ومعاذ الحسيني وحمدي الطويل ومحمد نعمان الحاوي وحماد أحمد وأحمد عبدالراضي ثابت، وجعفر حجازى، وذلك لاختيار 4 منهم.



