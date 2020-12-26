/ كيفية قضاء الصلوات الفائتة

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الصلوات الفائتة يجب قضاؤها، لأن الفرصة قائمة إلى آخر رمق في الحياة.





وأضاف عاشور : جماهير العلماء أكدوا أنه لابد من قضاء الصلوات الفائته سواء بعذر أو بدون عذر، إن كان فاتت المسلم الصلاة بعذر عليه قضاءها فقط، أما لو بدون عذار يجب القضاء والاستغفار لأنها دين فى رقبته إلى أن يقضيها.





وتابع: عليه أن يصلى مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة.





قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان من لحظة البلوع مكلف بقضاء الصلوات ويجب قضاء الصلوات الفائتة فرض مع كل فرض فائت.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع .





كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات

كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فقد قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فأوضح في إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل؟، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.





وأضاف مُفتي الجمهورية السابق، أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: "وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه"، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز، كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة "ما فات مات"، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.



