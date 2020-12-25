نائب رئيس جامعة طنطا: توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات العزل￼

علن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، انتهاء فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لأمراض الكلي، والذي نظمته وحدة الكلي بكلية الطب بجامعة طنطا، والذي استمر علي مدار يومي 24 و 25 ديسمبر الجاري، بحضور 40 عالما وخبيرًا من مختلف الدول الأجنبية والدول العربية.





أكد نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، خروج المؤتمر بمجموعة من التوصيات وفي مقدمتها ضرورة توفير ماكينات للغسيل الكلوي بمستشفيات العزل، حتي تفي بحالات القصور الكلوي الحاد والمزمن والتي ترد إلي مستشفيات العزل، والتوجيه بضرورة التوسع فى الغسيل البريتوني في المرحلة المقبلة لمرضى الكلى.





ونصح كمال عكاشة، بضرورة الكشف المبكر لأمراض الكلى، مؤكدًا بدء وحدة الكلي بجامعة طنطا في تنفيذ برنامج موسع يفي بهذا الغرض، ‏مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى ‏عامل مهم في التشخيص والعلاج￼ وأحد أهم أسباب الوقاية من الاعتلال المزمن￼ الذي قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوي￼.





‏ووجه نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود زكي لرعايته للمؤتمر، والدكتور الدفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لحضوره فعاليات المؤتمر، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور جمال النجار سكرتير عام المؤتمر ورئيس وحدة الكلي بطب طنطا ، وجميع المشاركين.



