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محافظات

الدقهلية تفوز بالمركز الأول في العروض الرياضية لطلاب الإعدادية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:31 م
الدقهلية تفوز بالمركز
الدقهلية تفوز بالمركز الأول في العروض الرياضية
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همت الحسينى
شاركت ادارة البرامج والمتابعه بالادارة العامه للرياضه بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية  في نهائيات مشروع العروض الرياضية الخاص بطلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية .

جاء ذلك طبقا للتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف( المعاهد الأزهرية) والذي أقيم على مستوى قطاع وجه بحري بين ٧ محافظات وهم الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية .

فيما فازت محافظة الدقهلية بالمركز الأول بجدارة في النهائيات التي اقيمت اليوم بالمركز الكشفي ببورسعيد.

وكان ذلك تحت رعاية وإشراف و علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة و محمد سلامه مدير إدارة البرامج والمتابعة و محمد قناوى مدير تنفيذ المشروعات بإدارة الرياضة.
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