الدقهلية تفوز بالمركز الأول في العروض الرياضية لطلاب الإعدادية

شاركت ادارة البرامج والمتابعه بالادارة العامه للرياضه بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في نهائيات مشروع العروض الرياضية الخاص بطلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية .





جاء ذلك طبقا للتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف( المعاهد الأزهرية) والذي أقيم على مستوى قطاع وجه بحري بين ٧ محافظات وهم الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية .





فيما فازت محافظة الدقهلية بالمركز الأول بجدارة في النهائيات التي اقيمت اليوم بالمركز الكشفي ببورسعيد.



