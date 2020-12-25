بعد مطالبة الطلاب بتوقف الدراسة.. أستاذ علم اجتماع: ابتعدوا عن السوشيال ميديا

ناشد عدد من الطلاب، رئيس جامعة عين شمس، بتوقف الدراسة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب الظروف المحيطة من زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.





وقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ضرورة إنه مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الطلاب والجامعة سوف نتخطى المرحلة بسهولة مع الابتعاد عن السوشيال ميديا.





وأكدت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد أن يضع الطالب هدف أمامه والابتعاد عن الأخبار المحبطة التي تؤثر عليه بالسلب مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية مشيرا إلى أن الجامعات وفرت كل السبل حتى تصل المعلومة للطالب بشكل سليم.





وأشارت خضر إلى أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس - والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.





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وأكدت أهمية تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.





وتابعت أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة، وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.





وفي سياق آخر تستمر قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر لخدمة أهالى مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد ، والتي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية وتستمر القافلة حتى الأحد الموافق ٢٧ من الشهر الجاري، تحت إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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وخلال فعاليات القافلة تم الكشف على المواطنين مجانًا في مختلف تخصصات الباطنة والصدر والرمد والنساء والتوليد والجدية وغيرها من التخصصات، هذا إلي جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.



