الطيران المدني يدرب 26 متدربا من القوات المسلحة على تقنيات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية

استضافت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الفترة من 17 وحتى 24 ديسمبر الجاري 26 متدربا من القوات المسلحة والوطنية لخدمات الملاحة الجوية وسلطة الطيران المدني للتدريب علي أحدث تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية في دورة تدريبية حول الملاحة القائمة علي الأداء.





تأتي هذه الدورة تحت رعاية م.محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصري والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وهي من أوائل الدورات التدريبية في إطار بدء تشغيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.





وصرح المهندس محمد سعيد محروس الذي حرص علي حضور ختام فعاليات الدورة التدريبية أن تلك الدورة هي الأولى في إطار خطة التعاون بين وزارة الطيران ووزارة الدفاع لخلق مجال جوي أكثر ديناميكية وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



