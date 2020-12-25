ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الطيران المدني يدرب 26 متدربا من القوات المسلحة على تقنيات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجى
استضافت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الفترة من 17 وحتى 24 ديسمبر الجاري 26 متدربا من القوات المسلحة  والوطنية لخدمات الملاحة الجوية وسلطة الطيران المدني للتدريب علي أحدث تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية في دورة تدريبية حول الملاحة القائمة علي الأداء.

تأتي هذه الدورة تحت رعاية م.محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصري والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وهي من أوائل الدورات التدريبية في إطار بدء تشغيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس الذي حرص علي حضور ختام فعاليات الدورة التدريبية أن تلك الدورة هي الأولى في إطار خطة التعاون بين وزارة الطيران ووزارة الدفاع لخلق مجال جوي أكثر ديناميكية وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الكابتن .اهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية أن مجال الملاحة الجوية من المجالات التي تتطلب من العاملين فيها التطوير المستمر لقدراتهم لارتباطها بنظم الملاحة العالمية والتطوير السريع لتطبيقات الأقمار الصناعية و أن الوطنية للملاحة الجوية باعتبارها المسئول عن كافة خدمات الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربيه لا تتوانى عن تقديم العون لكافة جهات الدولة الراغبة في الاستفادة من خبراتها والكوادر المميزة  سواء علي المستوي المصري أو العربي أو الأفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متخطيًا إسكو الرياضي بهدفين مقابل هدف.. إيرو سبورت يصعد لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم

ناقش تطورات تدريبهم.. وزير الطيران يلتقي بطياري مصر للطيران الجدد

في اليوم العالمي للمهندسين الجويين.. الملاحة الجوية تكرم رئيس القابضة للمطارات

شركة الملاحة الجوية تحصل على تجديد اعتماد الأيزو لمدة 3 سنوات

مصر وجنوب السودان يفعّلان إتفاقية النقل الجوي بين البلدين

برلمانى يثمن تفعيل مصر وجنوب السودان لاتفاقية النقل الجوي بين البلدين

ترشيحاتنا

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط سيارة من أعلى جسر سعودي وسائقها بداخلها

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني ولاعبي الأهلي المصابين بكورونا

كارثة في الزمالك.. 5 لاعبين يحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير

من الانفصال إلى العودة.. تطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

فاكرني يا حب.. عمرو دياب يطرح أول أغاني ألبومه الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو