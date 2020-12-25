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تعليم

لطلاب آداب عين شمس.. أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:27 م
اداب عين شمس
اداب عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور مرتضى مصطفى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم"، لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

أوضح "مرتضى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب إلى جانب الأسطوانات المدمجة، لافتًا إلى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات، ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.

وشدد عميد آداب عين شمس، على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الأول ، السبت، الموافق 26 - 12 - 2020 من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأكد أنه لا يسمح  للطالب دخول الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الامتحان ويسمح للطالب الخروج من الامتحان بعد مرور ٤٥دقيقة.
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