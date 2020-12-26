الرياضة أسلوب حياة.. حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بحى مدينة مبارك بمدينة المنصورة لعدد 150 مشارك مابين رجال وسيدات " مشروع تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية" والذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالاحياء السكنية .





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة وتحت إشراف الدكتور محمد رمضان مدير عام إدارة الرياضة و محمد سلامه مدير عام إدارة البرامج والمتابعة وبمشاركة السادة الاخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة .



