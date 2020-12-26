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محافظات

الرياضة أسلوب حياة.. حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
حملة لرفع الوعي الرياضي
حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية
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همت الحسينى
نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بحى مدينة مبارك بمدينة المنصورة لعدد 150 مشارك مابين رجال وسيدات " مشروع تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية" والذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالاحياء السكنية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية والدكتورة  سونيا عبدالوهاب  وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة وتحت إشراف الدكتور محمد رمضان  مدير عام إدارة الرياضة و محمد سلامه مدير عام إدارة البرامج والمتابعة وبمشاركة السادة الاخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة .

كما شارك بالحضور الدكتور  ابراهيم زكريا مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة فيما يستهدف المشروع  نشر ثقافة ممارسة الرياضة  لجميع المراحل السنية (رجال، وسيدات، وأطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، منوها بأنه يقوم بالتدريب اخصائيين رياضيين بالمديرية، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.
الرياضة أسلوب حياة.. حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية
الرياضة أسلوب حياة.. حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية
الرياضة أسلوب حياة.. حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية
الرياضة أسلوب حياة.. حملة لرفع الوعي الرياضي بالأحياء السكنية بالدقهلية
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