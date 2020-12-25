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قضاؤنا شامخ.. المفتي: قضايا الإعدام تتم بالقانون والتحقيق العادل.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن المقاصد من حقوق الإنسان، هي حق حماية النفس الإنسانية، الأديان، العقول، الأعراض، الأموال"، مشتركة فى الأديان والمِلَل.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، حقوق الإنسان منطلقة من القيم الدينية التي هي مقدمة على القيم الإنسانية.

وأكد مفتي الجمهورية، أن القيم الإنسانية تستمد قيمتها من القيم الدينية، وأن المساحة مشتركة فى الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية، وأنها منضبطة فى الإسلام بشدة.

وعن الإعدام واستخدام الغرب له، كقضية من ضمن حقوق الإنسان، للحرب على مصر؛ قال المفتى، يتم تطبيق القانون المصرى الذي نص على عقوبة الإعدام فى قضايا معينة، بعد تحقيق عادل، معقبا: "نشهد أن القضاء شامخا فى هذه القضايا وغيرها".
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