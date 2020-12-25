انتحار فتاة ألقت بنفسها من الطابق الخامس بـ طنطا

شهدت قرية نواج بمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، واقعه انتحار فتاه ألقت بنفسها من شرفة الطابق الخامس بقرية نواج إثر مرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد محمد دماطي مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ أفاد بانتحار فتاة في العقد الثاني من العمر، قفزًا من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بقرية نواج بدائرة المركز.





وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة النقيب توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة وتبين انتحار "ش. ا"، في العقد الثاني من العمر، حيث إن المتوفاة تعاني من أزمة نفسية قامت على إثرها بالقفز من الطابق الخامس بمسكنها بدائرة مركز طنطا .



