ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية البتيه بالشرقية يطالبون برصف طريق مركز مشتول السوق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية البتية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بسبب عدم رصف الطريق الرئيسي بالبتيه والمؤدي الى مركز مشتول السوق ، وذلك بعدما وصل إلى حالة سيئة بسبب تهالكه وعند نزول المطر يتحول إلى برك طينية يصعب السير به ولا يوجد سبيل للخروج. 
  
ويقول مصطفي كامل عبدالرازق، فى رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" : الطريق الرئيسي بالبتيه والمؤدي الى مشتول السوق ترابي وسيئ جدا، ويعرقل المارة خاصة في فصل الشتاء، لا نستطيع المشي ولا الخروج ويرجع ذلك الى أنه يعانى من التكسر والتعرج وصعوبة السير عليه سواء من المواطنين أو السيارات .

وأضاف أنه تم تقديم أكثر من شكوى للوحدة المحلية بالحلمية لرصف الطريق لرفع المعاناة عن الأهالى ولكن دون جدوى.

وناشد القارئ المسئولين حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية، خصوصا وأنه لا يوجد سبيل للخروج من القرية إلا من خلاله.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01093860554

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعوق الحركة.. سكان "نوى" بالقليوبية يشكون من تكسر الأسفلت

رصف وإنارة الطريق.. مطلب أهالى منشية المسيد بالشرقية

سكان عزبة حمدان فى بنى سويف يستغيثون من تدني الخدمات

أهالى قرية ميت الفرماوى بالدقهلية يشكون انتشار القمامة فى مدخل القرية.. صور

سكان قرية طهرة حميد في الزقازيق يطالبون ببدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي

الإهمال يضرب مدينة مشتول السوق في الشرقية.. والأهالي: نعاني من تدني الخدمات

ترشيحاتنا

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

لا تغلق المحروسة أبوابها.. يعقوب السعدي يتغزل في محمود الخطيب

جمال شعبان: الإصابة بكورونا تؤثر على العملية الجنسية.. واللقاح الصيني أفضل.. فيديو

أمين المجلس الأعلى: رفع الغياب بالجامعات الخاصة وتكثيف محاضرات الـ أونلاين

مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول أعراضه الجانبية ويوجه تحذيرا لمتلقي الدواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري