أهالى قرية البتيه بالشرقية يطالبون برصف طريق مركز مشتول السوق

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية البتية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بسبب عدم رصف الطريق الرئيسي بالبتيه والمؤدي الى مركز مشتول السوق ، وذلك بعدما وصل إلى حالة سيئة بسبب تهالكه وعند نزول المطر يتحول إلى برك طينية يصعب السير به ولا يوجد سبيل للخروج.

ويقول مصطفي كامل عبدالرازق، فى رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" : الطريق الرئيسي بالبتيه والمؤدي الى مشتول السوق ترابي وسيئ جدا، ويعرقل المارة خاصة في فصل الشتاء، لا نستطيع المشي ولا الخروج ويرجع ذلك الى أنه يعانى من التكسر والتعرج وصعوبة السير عليه سواء من المواطنين أو السيارات .





وأضاف أنه تم تقديم أكثر من شكوى للوحدة المحلية بالحلمية لرصف الطريق لرفع المعاناة عن الأهالى ولكن دون جدوى.





وناشد القارئ المسئولين حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية، خصوصا وأنه لا يوجد سبيل للخروج من القرية إلا من خلاله.









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