قد تؤدي لنزيف في الدم ..العليا للفيروسات تحذر من هذه الأدوية

حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، من تناول بعض العقاقير الطبية التي يجري وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، لافتة إلى أنها من الممكن أن تؤدي لسيولة زائدة أو نزيف في الدم ويحدث بسببها مضاعفات صحية تؤثر على الحالة الصحية للشخص السليم أو المريض.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC"،:"على مرضي فيروس كورونا الاعتزال في غرف منفصلة عن باقي أفراد العائلة، وكذا استخدام المطهرات بشكل دائم ودوري حتى لا ينتشر الفيروس فيما بين أفراد الأسرة الواحدة، مشيرة إلى أن روشتات علاج كورونا أصبحت تتداول بين الأصدقاء، وهو أمر مغلوط لان حالات الأصابة تختلف.





ونوهت إلى أن حالات الإصابة بفيروس كوورنا يصل نسبة 80% منها كحالات خفيفة، ومن الممكن أن تمر بدون ملاحظة المريض نفسه، ويتم الشفاء منها بدون استخدام البروتوكول الخاص بالوازرة، أما وبالنسبة لـ20% من المصابين فتظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، 5% منهم يتسبب مرضهم في الدخول لغرف العناية المركزة ويكونوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.