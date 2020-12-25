إبراهيم عيسى يلعب مباراة شطرنج على الهواء مع بطل العرب وإفريقيا

خاض الإعلامى إبراهيم عيسى مباراة "شطرنج" مع ‫باسم سمير أمين، بطل مصر والعرب وإفريقيا، على الهواء مباشرة، فى برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس.





وتحدث "باسم" خلال برنامج "حديث القاهرة" عن بدايته فى الشطرنج، وكيف احترف فى سن صغيرة، ومن هم المدربون الذين تعامل معهم، وتحدث أيضا عن مسلسل "مناورة الملكة"، حيث عرض البرنامج تريللر المسلسل.





وتطرق "باسم" لعدم وجود اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة باللعبة، وعدم وجود رعاة، وكيفية الاحتراف فى أوروبا من خلال أندية متعددة، وأهم الأندية فى الدورى المصرى الممتاز للشطرنج، وعدد اللاعبين فى مصر، سواء كانوا المصنفين، أو غير المصنفين.