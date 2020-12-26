نائبة تحذر من الزيارات العائلية بالكريسماس

هنأت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الشعب المصري بمناسبة أجواء بداية إحتفالات العام الجديد، معقبة " أول إحتفال للكريسماس يقتصر علي المكوث بالمنازل"،وبالرغم من ذلك لا نجد حالة من الضيق والسبب لأن المصريين كعادتهم يصنعون الفرحة بأقل الأشياء.





طالبت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، المواطنين بإتباع طرق الوقاية والإجراءات الإحترازية التي تتمثل في التعقيم وإستخدام المطهرات بجانب إرتداء الكمامة كعامل أساسي في الحد من نقل عدوي الإصابة، وذلك في حالة التجمعات الأسرية التي من المتوقع حدوثها بالمنازل، والأفضل عدم تبادل الزيارات لتقليل فرص إنتشار الفيروس.





وتابعت النائبة، "ذهبت إلي الكنيسة لإداء الصلاة ولحضور فعاليات الإحتفال وجدتها مغلقة ..لذا فإضطريت إلي تقديم التهنئة والمعايدة لصديقاتي من خلال الهاتف، لذا أدعو الله بأن يفرج هذا البلاء عنا ويحفظ بلدنا الأمين من شر العداءات التي تهدف إلي تفتيت وحدته وترابطه".





جدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن لجنة الازمات هى من تملك الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز المواطنين عليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، و على الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة،

وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.

واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل ، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



