لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.. تفاصيل مصرع وكيل نيابة على الطريق الصحراوي

لقي وكيل نيابة بني مزار "شاب" بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، مصرعه، إثر تعرضه لحادث بالسيارة على طريق بني سويف الصحراوي الشرقي، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، عقب وصول إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام.





إقرأ ايضا :





وأفاد مصدر بأن طوارئ مستشفى بني سويف العام، استقبلت “حسام سليم ”، وكيل نيابة بني مزار بالمنيا، والمقيم بقرية إهوة ببني سويف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم استدعاء الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة لحين تسليمه إلى ذويه.





وقالت مصادر قضائية" لصدي البلد " إن الحادث طبيعى ولا توجد شبهة جنائية، وجار تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيما تستعد قرية أهوة بمحافظة بنى سويف لاستقبال الجثمان وتشيبعه لمثواه الأخير.



