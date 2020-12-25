المصريين الأحرار يهنئ الكاثوليك بأعياد الميلاد

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد.
ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار تهنئة للكنيسة الكاثوليكية في مصر و العالم تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وتقدم الحزب بخالص التهاني والتبريكات للانبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر بهذه المناسبة الجليله وهي ميلاد المسيح حامل رسالة المحبة والسلام.
وأعرب الحزب عن تمنياته ان يكون عاما مليئا بالخير والبركات ويحفظ مصر والعالم من كل سوء ويرفع عنا الوباء.
ومع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، واقتراب الكريسماس لا يميل الكثير من الأشخاص للأحتفال في الخارج، ويفضلوا الاحتفال في المنزل مع الأسرة، وتزيين البيت بشكل جميل.