المصريين الأحرار يهنئ الكاثوليك بأعياد الميلاد

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد.





ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار تهنئة للكنيسة الكاثوليكية في مصر و العالم تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.





وتقدم الحزب بخالص التهاني والتبريكات للانبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر بهذه المناسبة الجليله وهي ميلاد المسيح حامل رسالة المحبة والسلام.





وأعرب الحزب عن تمنياته ان يكون عاما مليئا بالخير والبركات ويحفظ مصر والعالم من كل سوء ويرفع عنا الوباء.



