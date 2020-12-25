الفيسبوك تحول إلى صفحة الوفيات.. محمود سعد يعلق على إصابة يسرا ووائل الإبراشي

قال الإعلامي محمود سعد، إن كورونا مازالت متواجدة والأمر أصبح خطرا للغاية، معقبا: "الوباء بياخد ناس غالية علينا ياريت نخلي بالنا".



وأكمل "سعد" خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، اليوم وصل خبر إصابة الفنانة يسرا إلى، متابعا: نتمنى لها الشفاء..فهي فنانة غالية للغاية علينا جميعا".



وعن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، أكد أنه زميل وصديق عزيز عليه، معقبا: "نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة وهو صحفي ماهر".



وتابع: الفيس بوك تحول إلى صفحة الوفيات، معقبا: "ممكن نحمي نفسينا بقطعة قماش على الأنف".