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رياضة

وهبه يتحدث عن تعادل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
"أود أن أشكر لاعبى الفريق على المجهود الكبير الذى قدموه فى مواجهة اليوم أمام البنك الأهلي".. بتلك التصريحات بدأ محمد وهبة تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة.

وتعادل الدراويش مع الوافد الجديد للدورى الممتاز سلبيا على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الرابعة، وأضاف وهبة فى تصريحات عقب المباراة: ”التوفيق غاب عنا فى أكثر من مناسبة، إلا أننى راض تماما عن ما قدمه لاعبى الفريق”.  

واستكمل: "الإسماعيلى فريق كبير وأخدمه فى أى مقعد يحتاجنى فيه، أكثر ما أسعدنى هو الروح القتالية ورغبة كل لاعب فى تقديم الأفضل".

وأتبع مدرب الفريق: "الوقت كان ضيق للغاية ورغم ذلك ظهرنا بشكل جيد وهناك تحسن كبير خاصة بالشوط الثانى، الفريق يضم لاعبين مميزين لكنهم يحتاجون للصبر والدعم".

واختتم حديثه: "لا أعرف سبب إلغاء هدف مروان الصحراوى والجماهير هى الأغلى فى الإسماعيلية واتمنى منهم مساندة ودعم الكيان وكنت أرغب فى إسعادهم اليوم".
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