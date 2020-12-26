غرفة تجميع المخلفات الطبية بمستشفي الهادى البشير تهدد حياة سكان جزيرة الشهيد فى القناطر الخيرية.. شاهد

وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تنفذها أجهزة الدولة لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا رصد أهالى جزيرة الشهيد فى القناطر الخيرية، غرفة لتجميع المخلفات الطبية بمستشفي الهادى البشير، الموجودة وسط العمارات السكنية مما يهدد صحة المواطنين ويمثل بؤرة لانتشار الأمراض.





ويقول الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى "صدى البلد": نطالب جهاز شئون البيئة، مديرية الصحة تحرير محضر ضد إدارة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستشفى لعدم قيام إدارة المستشفى بالتخلص الآمن والسليم من النفايات الطبية الناتجة عن المستشفى لتأمين بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والعاملين والزوار وسكان المنطقة والتى يتم تخزينها في أماكن غير مخصصة ولفترات طويلة وبكميات كبيرة دون مراعاة اللوائح الطبية المنظمة لعملية التخلص من النفايات الطبية غير الآمنة.





وأضافوا: نخاف من خطورة الإصابة بالعدوى. حيث إن النفايات الطبية تشكل خطر على المواطنين بسبب احتوائها على الكائنات المجهرية الدقيقة، التي يمكن أن تصيب المرضى في المستشفيات، والأفراد وعامة الناس من سكان المنطقة، مطالبين بنقلها لأماكن خالية من السكان حفاظًا على صحة المواطنين لما تسببه من أمراض خطيرة.

وناشد الأهالى المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المستشفى والعمل على نقل غرفة المخلفات الطبية حفاظا على أرواحهم من خطر الإصابة بالأمراض.





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