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رياضة

أخبار الزمالك.. تمرد مصطفى محمد صداع في رأس الإدارة.. زيزو يتلقى عرضا إماراتيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:46 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
يستعرض "صدى البلد" أبرز الأخبار المحلية والإفريقية والتي تخص جماهير نادي الزمالك ، والتي نشرت اليوم الجمعة ، وذلك من خلال السطور التالية :

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين يأتي هذا بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضم الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن وجود خمسة لاعبين داخل فريق الكرة الأول يحق لهم التوقيع لأي ناد آخر مع بداية شهر يناير المقبل.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الكروي لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام.  

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اجتماع مسوؤلي لجنة الكرة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق بصحبة وكيل أعماله عصر غدا السبت بمقر النادي.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المعينة لإدارة شئون النادي قد استقرت علي تحديد المقابل المالي الخاص برحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، للاحتراف الخارجي.

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