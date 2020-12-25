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توك شو

المفتي: أوافق على إعدام المتهمين بهذه الشروط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:53 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، تعليقا على قضايا الإعدام فى مصر، إنه لا يوافق على الإعدام إلا إذا كان التوصيف للتهمة يتصف مع جريمة شرعية توجب عقوبة الإعدام.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن التطبيق القانونى للإعدام مهنى لأبعد الحدود، لافتا إلى أن دار الإفتاء تبدى رأيها الشرعي قبل تنفيذه.

وتابع المفتي، أن 22 شخصا من القامات القانونية يقرأون ملفات قضايا الإعدام قبل وصولها لدار الإفتاء.

وأردف شوقي علام: "قضايا الإعلام ليس لها علاقة بالسياسة وإنما بالأدلة والنص القانوني.. لا ننظر للأسماء ويستوي امام القاضى وامامى القاتل فى حقل زراعى، والقاتل فى جريمة إرهابية".

واختتم المفتى أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب عبر اختطاف الفتيات فى التوكتوك.
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