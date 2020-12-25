أخبار السعودية.. ولي العهد يتلقى لقاح كورونا.. لغم بحري يصطدم في سفينة تجارية.. توقعات بسقوط الثلوج.. إحباط تهريب ملايين الأقراص المخدرة

نشر موقع صدي البلد، اليوم، عددا من الأخبار المهمة ، التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية ، حيث جاء في مقدمتها، عدد إصابات كورونا التي رصدتها الصحة السعودية خلال 24 ساعة ، بالإضافة الي اصطدام احدي السفن التجارية بلغم بحري للحوثيين ، وتلقي عدد من المسؤولين بالمملكة للقاح كورونا وعلي رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





وجاء في مقدمة تلك الاخبار العامة خبر تلقي ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.





وذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن سفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر تعرضت للارتطام بلغم بحري زرعته ميليشات الحوثي حيث تسبب ذلك في أضرار طفيفة أصابت مقدمة سفينة الشحن التجارية دون وقوع خسائر بشرية.





فيما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل تهريبها إلى المملكة والتي بلغت 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.





بينما توقع مركز طقس العرب، أن تتعرض المملكة العربية السعودية خلال اليومين القادمين لحالة جوية نادرة الحدوث في المملكة حيث تزايد المؤشرات لاحتمالية تساقط الثلوج على أجزاء من المملكة خلال ليلة غد السبت وحتى صباح يوم الأحد حيث تشهد عدد من المناطق في المملكة اعتبارًا من ساعات مُتأخرة من ليلة الجمعة/السبت التعرض لأحوال جوية غير مُستقرة تتمثل بتزايد فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار المُترافقة مع تساقط زخات من البَرَد، في أجزاء عِدة من محافظة المدينة المنورة تمتد تدريجيًا في ساعات مُتأخرة من الليل وفجر يوم السبت إلى مدينة حائل ومعظم مدن المحافظة وفق ما ذكر بيان مركز طقس العرب.





وعاد التقرير الخاص باصابات كورونا من جديد الي الصدارة بعد الإعلان عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المتحور حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361725 حالة، بالإضافة الي تسجيل 11 حابة وفاة.





وتسبب إعلان وزارة الصحة السعودية أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ 8 أيام حالة من الفرح في أوساط كل المتواجدين علي الأراضي السعودية مابين مقيمين ومواطنين.



