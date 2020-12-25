وزيرة الهجرة تطمئن العالقين: سندفع حساب الفنادق ولن نسمح بطرد مصري

قالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مصر تحترم الدول التي تعلق الطيران بسبب جائحة كورونا، موضحة أن هناك عددا من المصريين في دولة الإمارات كانوا في طريقهم إلى دولة الكويت.





وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى"، ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المصريين المقيمين في الإمارات سوف يساعدون المصريين العالقين هناك والذين كانوا سوف يسافرون إلى الكويت عن طريق الإمارات.





ولفتت الوزيرة، أن مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور علي جمعة يساعدون في أموال إقامة المصريين العالقين في الإمارات، منوهة أن هناك أيضا عددا من رجال الأعمال المقيمين في الإمارات.





وأشارت الوزيرة، أن الدولة المصريين لم تترك المصريين لحظة منذ إعلان الكويت تعليق الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا، مرددة: " لن نسمح أبدا أن يطرد مصري أو مصرية بسبب عدم قدرتهم على سداد مستحقات الفنادق بدبي".