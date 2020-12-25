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رياضة

3 كروت حمراء .. الفتح الرباطي يتعادل 1-1 مع الدفاع الحسني الجديدي بالدوري المغربي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
انتهت مباراة الفتح الرباطي وادفاع  الحسني الجديدي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين ، في المباراة التي شهدت 3 كروت حمراء على ارضية الميدان ، في إطار الجولة الرابعة من الدوري المغربي .

وجاءت أهداف اللقاء في الدقيقة 31 عن طريق رضا هجهوج لاعب الفتح الرباطي ، بينما جاء هدف الدفاع الحسني الجديدي عن طريق ياسين الذهبي في الدقيقة 49 .

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء ، اثنان لصالح لاعبي الفتح الرباطي ، وواحد للاعب الدفاع الحسني الجديدي وسط أحداث متوترة وعنيفة في اللقاء .

وبهذه النتيجة يحتل فريق الفتح الرباطي المركز التاسع برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل فريق الدفاع الحسني الجديدي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة من ترتيب الدوري المغربي .
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