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وزير التعليم العالي يكشف حقيقة توفير أماكن عزل للأطفال داخل المستشفيات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:19 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بكورونا برئاسة رئيس الوزراء، تتخذ كل الاحتياطات اللازمة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا بالطرق كافة.

وأضاف «عبد الغفار» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، توقعنا لدخول مصر في الموجة الثانية لفيروس كورونا، كان متواجدا منذ شهرين سابقين، وبالفعل نحن الآن وصلنا للموجة الثانية، وهناك تزايد كبير في أعداد الإصابات، وربما ستكون الأعداد أكثر مما كانت عليه في الموجة الأولي.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أنه تم إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل مرة أخري خلال 48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن عددها يبلغ 25 مستشفى بإجمالي 2377 سريرا و523 رعاية مركزة و418 جهاز تنفس صناعي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم توفير أماكن عزل للأطفال داخل مستشفيات العزل بسبب أن الأطفال أقل من عام هم عرضة للإصابة بفيروس كورونا لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وأشار إلى أن هناك أطفالا مصابين بفيروس كورونا المستجد ولكن بأعراض خفيفة وقليلة ولذلك فكان لا بد من وجود أماكن متخصصة لرعايتهم.
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