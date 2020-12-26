مدير مستشفى جامعة حلوان: تقليل العمالة داخل المستشفى منعا للازدحام دون التأثير على سير العمل

قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ومدير مستشفي جامعة حلوان أن المستشفي قد قامت بتقليل أعداد العاملين داخل المستشفى لمنع حدوث زحام او تكدس داخل المستشفي وأن المستشفي من أول الجهات التى لتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل صارم، حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة ومع التشديد على عمليات التعقيم والتطهير بشكل دورى مستمر.





وكشف الدكتور "مهدى" فى تصريحات خاصة ل صدى البلد عن الخطة التى وضعتها المستشفي من أجل تقليل العمالة وفقا لخطة مجلس الوزراء وهى تبادل الشفتات بين العاملين بالوزارة ، مؤكدا أن هناك خطة لتقسيم آليات العمل بحيث تقلل من العاملين فى المستشفى.





وأشار مدير مستشفى جامعة حلوان الى أن هناك بعض الاقسام بالمستشفي تقوم بالعمل على مرحلتين وهناك من يقوم بالعمل على يومين مع التأكيد على أن الخطة الموضوعة لا تؤثر على سير العمل بأى شكل ، بل سيسير العمل بشكل طبيعى دون توقف أو تباطؤ.





وكان قد وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد ، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

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وأشار إلى أنه لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.





ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



