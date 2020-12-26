ثروات مجهولة.. الياقوت والزمرد يزينان صحراء الوادي الجديد

تعتبر محافظة الوادي الجديد إحدى محافظات الجمهورية المترامية الأطراف، حيث تبلغ 44%من مساحة الجمهورية ويوجد بها صحارى شاسعه تحدها من كافة الجوانب و تحظي بالعديد من الثروات المجهولة الفريده من نوعها ويغفل عنها الجميع ويمرون عليها في الغدو والإياب ويطأونها بأقدامهم لجهلهم بقيمتها فمنها ما تواجد بفعل عوامل الطقس والطبيعه ومنها ما هو متواجد بالصحراء منذ القرون الاولي .





يقول حمدان رشيدي من غرب الموهوب التابعه لمركز الداخله ويحترف صيد الغزال ، إنه أثناء خروجه في رحلة لصيد الغزلان في الدروب والوديان بصحراء الاربعين أثار انتباهه العديد من الصخور صغيرة الحجم متنوعة الاشكال لدرجه أنه شك في أن تكون تلك الصخور ذات قيمه أثرية لافتًا الي أن هذه الاحجار توجد بصحراء الفرافرة وجنوب قري الاربعين بباريس ، وجنوب سهل الزيات وبهضبة نيزك جبل كامل بالعوينات علي طريق العوينات / الداخلة .









وتابع أن تلك الصخور لها عدة أشكال مختلفة ومتعددة الالوان فمنها ماهو زجاجي ذو ملمس ناعم يميل الي اللون الخمري وشكلها العام غاية في الروعه والجمال, وتري من بعيد كأنها ياقوت او كريستال وفي حقيقتها ربما تكون عقيق وزمرد او احجار كريمة.





يقول خالد ابو اليسر، رجل اعمال ومتخصص في بيع الاحجار، إن معظم الاحجار الكريمة توجد بالصحراء التي شهدت سقوط نيازك عليها نتيجة لتصادم المجرات السماوية في القرون الاولي وبفعل عوامل التعرية تحولت الي احجار كريمه ذات ملمس ناعم شفاف، مشيرا الي أن هذه الاحجار متواجدة بالفعل وتعتبر ذات قيمة أثرية عظيمه يجهلها الكثيرون من المسئولين بالمحافظة.





واضاف ابو اليسر ، أن تلك الأحجار تعد ذات قيمة عالية وخاصة ذات الملمس الناعم واللون الزجاجي وتباع بالقطعة, موضحًا أن سعر القطعة الواحدة احيانا يتجاوز الـ1000 جنيه.





واكد أن المسؤلين وخاصةً في محافظة الوادي الجديد، يضعون العراقيل امام المستثمرين في مثل هذا المجال ولا يكترثون بأهمية تلك الاحجار والتي لواستغلت بالفعل لأنعشت الاقتصاد المصري بالعمله الصعبه.

واوضح ان هناك رجال اعمال يقومون بجمع تلك الاحجار ويصدرونها الي بلاد الصين واليابان ولكن المسئولين لا يعرفون قيمة هذه الأحجار باعتبار أنها عديمة الجدوي.



