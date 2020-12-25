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رياضة

الإسماعيلي راحة غدًا عقب التعادل مع البنك الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
منح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة ، عقب التعادل، مساء اليوم، مع البنك الأهلى، بدون أهداف. 

ومن المقرر أن يستأنف لاعبى الفريق تدريباتهم اعتبارا من بعد غد، الأحد ، استعدادا للقاء أسوان على ملعب السكة فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى.

 وانتهت مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي ليرفع البنك رصيده الي 5 نقاط والاسماعيلي الي 3 نقاط .

و أعرب محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن رضاه بحصول فريقه علي نقطه أمام فريق بحجم وتاريخ نادي الاسماعيلي بالاسماعيليه .

يشار إلى أن الجولة الخامسة ستشهد مواجهة البنك الأهلي لفريق المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
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