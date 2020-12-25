بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 6 اشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، و قررت نيابة سنورس بمحافظة الفيوم انتداب المهندس الفنى بادارة مرور الفيوم لفحص السيارتين.





تلقى اللواء رمزى المزين مدير امن الفيوم اخطارا من العميد محمد ثابت عطوه مامور مركز شرطة سنورس بالحادث .

تبين من التحقيقات ، أن الحادث وقع بين سيارتين بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى بالقرب من قرية مرسى زيدان بمركز سنورس بالفيوم .





أسفر الحادث عن اصابة 6 أشخاص باصابات متفرقة ، وهم : صالح شعبان "36 سنة " ، وشهد حسين " 20 سنة " ، ومحمود رضوان " 59 سنة " ، وشرين زكى " 16 سنة " ، ونور صبحى " عام ونصف " ، وهبة رضوان "40 سنة ".

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس باشراف المهندس محمود قرنى رئيس المركز بالتنسيق مع ادارة مرور الفيوم ، برفع السيارتين واثار الحادث من الطريق ، وتيسير الحركة المرورية.