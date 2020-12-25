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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. صن داونز يكشف تطورات صفقة سيرينو.. والشناوي ينافس على جائزة أفضل لاعب عربي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:16 م
سيرينو
سيرينو
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إسماعيل محمود
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:


يشغل الأوروجواياني جاستن سيرينو بال الوسط الرياضي سواء في مصر أو في جنوب إفريقيا، بعد أن ربطته التقارير الصحفية بالانتقال للنادي الأهلي.



 اختارت صحيفة "لوموند" الفرنسية ثنائي الأهلي،محمد مجدي قفشة وعلي معلول ضمن قائمة أفضل لاعبين داخل قارة أفريقيا عن عام 2020.



تواجد الثنائي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020.


وجه عمرو السولية نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، رسالة شكر وتقدير لكل جماهير النادي الأهلي ولكل من يسانده فى محنته، بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيعود فى أقرب وقت.


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