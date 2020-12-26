بطل أفريقيا للشطرنج: منتخب مصر ليس له مدرب منذ 2003

قال باسم سمير أمين، بطل مصر والعرب وأفريقيا فى الشطرنج، إنه ليس هناك اهتمام كبير من الدولة تجاه اللعبة، ونحتاج الرعاة، فاللعب أصبح حاليا "أون لاين"، وبعض البطولات المصرية تلعب أون لاين، فمنذ عام 2003، وليس هناك مدرب، واللاعبين المصنفين 2000 لاعب.





وقال "أمين" خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، هناك بطولات فردية، وأنا حاليا محترف فى أوروبا بـ 3 أندية، لأن نظام الدوريات مختلف، أسافر نهاية الأسبوع للعب المباراة ثم أعود، وهناك بعض البطولات الدولية التى يكون بها عائد مادى.





وأكد، أن مسلسل "مناورة الملكة"، حظى بإهتمام كبير وعالمى، وأثر على الكثيرين، لا سيما أننا كنا فى المنازل بسبب الإغلاق، فالكثيرون لجأوا للشطرنج أثناء فترة العزل والحجر الصحى، وسر جاذبية المسلسل هو التركيز على النواحى الفنية فى الشطرنج.





وأختتم، أنا حاليا فى المركز 44 عالميا، ولكن منذ شهر مارس لا يوجد ممارسة، وأفضل مركز وصلت له هو الـ 33، وأحتاج لـ 50 نقطة فى التصنيف لدخول الـ 10 الأوائل