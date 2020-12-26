مياه الصرف الصحي تحاصر منازل شارع مدرسة المعلمات فى الزقازيق

معاناة يعيشها سكان شارع مدرسة المعلمات بقسم الحكماء بندر ثان الزقازيق، بعد أن حاصرتهم مياه الصرف من كل جانب مياه ذات رائحة كريهة، لم ترحم كبيرًا ولا صغيرًا من الأمراض المزمنة بسبب طفح مجاري مدرسة الفنية بنات منذ أكثر من شهرين .





ويقول جمال الشهيد فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" : مياه الصرف تحيط بالمنازل، وتتراكم فى الشارع و تبعث روائح كريهة ، و ذلك بسبب البئر الخاص بمدرسة الفنية بنات وهذا البئر مكتوم وبيرمي في الشارع العمومي ، وذلك منذ أكثر من شهرين .





وأضاف : ذهبنا الى مدير المدرسة لنشكو له هذا الوضع وكان رده على السكان " اما نخلص ترميم المدرسة " ، ونحن في قلب الزقازيق بجوار السجن العمومى ومستشفى الزقازيق العام ، فهل يعقل أن نعيش فى هذا التلوث فى ظل انتشار فيروس كورونا ، فهذه البرك تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، فضلا عن تسربها أسفل المنازل .





مناشدًا المسئولين النظر إلى حال الأهالي بعين الرحمة والعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت حفاظًا على صحة قاطني المنطقة .





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