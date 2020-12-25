شاهد .. ابنة بيل جيتس تحضن حبيبها المصري احتفالا بالكريسماس

بابتسامة مبهجة تعبر عن السعادة الغامرة؛ عانقت جينيفر جيتس، حبيبها المصري، نايل نصار، في صورة جمعتهما عبر حسابها على انستجرام.

وبدت جينفير سعيدة للغاية وهي تحضن حبيبها نايل المصري، وهما جالسين على أريكة خشبية بحديقة منزلية، في مشهد يصف سعادتهما معا.

وعلقت "جينيفر" على الصورة "عيد كريسماس سعيد لي ولك"، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد وأجواء الكريسماس في حالة من الوئام والانسجام.

وأشاد رواد التواصل بصورة ابنة بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت الأشهر بالعالم، وتمنوا لها ولحبيبها المصري كل السعادة في حياتهما المستقبلية.