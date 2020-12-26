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نواب البرلمان يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة.. ماجدة نصر: سأشترى شجرة واحتفل مع أحفادى بالمنزل.. ومارجريت عازر: أتناول السمك مع أسرتى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان - سماح أنور
  • هدايا تنتظر احفادي.. النائبة ماجدة نصر تحتفل بالكريسماس على طريقتها

  • النائبة مارجريت عازر: إقامة بعض الشعائر والصلوات أهم أساسيات الاحتفال

  • نائبة تحذر من الزيارات العائلية بالكريسماس

زيادة إصابات كورونا دفعت عدد من نواب البرلمان الى تغير طقوسهم الاحتفالية بمناسبة العام الميلادى الجديد  منهم من سيقوم بدعوة افراد اسرته الصغيرة الى تناول العشاء ومنهم من سيرسل الهدايا اليهم دون زيارات او الذهاب الى الحدائق كما كانوا يفعلون فى السابق.

فى البداية، هنأت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، جموع المصريين بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد. 

وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إنها كانت تحتفل بعيد رأس السنة الأعوام الماضية عن طريق الذهاب الى دور الأيتام والمؤسسات الخيرية لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال، لافتة الى أن هذا العام له خصوصية خاصة وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد وزيادة الأعداد.

كما تابعت النائبة حديثها:" هذا العام له خصوصيات شديدة مفيش احتفالات ولا زيارات"، موضحة أنها ستكتفي بالاحتفال مع أسرتها الصغيرة داخل المنزل الخاص بها عن طريق تناول الوجبات وشراء شجرة الكريسماس وتقديم الهدايا للاحفاد.

كما أكدت النائبة أن سوف تدعو أفراد اسرتها واحفادها وسوف تقدم لهم مفاجآت عديدة من هدايا ووجبات يفضلونها وغيرها من الأمور التي تدخل البهجة داخل قلوبهم.

ومن جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالفترة الراهنة تشهد إرتفاعا ملحوظا مما دعا الدولة إلي الإتجاه إلي إلغاء إحتفالات بداية العام الجديد (الكريسماس) وذلك بتنفيذ إستراتيجية التباعد الإجتماعي ومنعا للتجمعات بما يحمي المواطنين من أخطار الإصابة.

وأضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مظاهر الإحتفال بالعام الجديد لديها ستكون داخل منزلها مع أسرتها ويشاركها الإحتفال شقيقتها وأبنائها الصغار وذلك وسط جو من البهجة مصحوب بتناول "أكلة سمك" ذلك الطقس الذي يعد عادة شهيرة من العادات الفرعونية ترمز إلي جلب الرزق والتفاؤل 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي إن إقامة بعض الشعائر والصلوات أهم أساسيات هذا اليوم ، وذلك بتكثيف الدعاء لتحقيق الأمنيات المراد تحقيقها بالعام الجديد وأن يحفظ الله مصر آمنة من المخططات والمؤمرات التي تود إسقطاها وأن يرفع عنا هذا الوباء بالقريب العاجل.

وتابعت النائبة، تقديم الحلوي والشيكولاتة وتعليق الزينات والأجراس علي شجرة الكريسماس أهم مظاهر الفرحة بالنسبة لأطفال العائلة.

كما، هنأت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الشعب المصري بمناسبة أجواء بداية إحتفالات العام الجديد، معقبة " أول إحتفال للكريسماس يقتصر علي المكوث بالمنازل"،وبالرغم من ذلك لا نجد حالة من الضيق والسبب لأن المصريين كعادتهم  يصنعون الفرحة بأقل الأشياء.

طالبت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، المواطنين بإتباع طرق الوقاية والإجراءات الإحترازية التي تتمثل في التعقيم وإستخدام المطهرات بجانب إرتداء الكمامة كعامل أساسي في الحد من نقل عدوي الإصابة، وذلك في حالة التجمعات الأسرية التي من المتوقع حدوثها بالمنازل، والأفضل عدم تبادل الزيارات لتقليل فرص إنتشار الفيروس.

وتابعت النائبة، "ذهبت إلي الكنيسة لإداء الصلاة ولحضور فعاليات الإحتفال وجدتها مغلقة ..لذا فإضطريت إلي تقديم التهنئة والمعايدة لصديقاتي من خلال الهاتف، لذا أدعو الله بأن يفرج هذا البلاء عنا ويحفظ بلدنا الأمين من شر العداءات التي تهدف إلي تفتيت وحدته وترابطه".

جدير بالذكر أن  المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن لجنة الازمات هى من تملك الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز المواطنين عليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، و على الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، 

وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.

واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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