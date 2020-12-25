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أخبار العالم

مسعود أوزيل يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:32 م
مسعود اوزيل
مسعود اوزيل
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محمد بدران
هنأ الألماني مسعود اوزيل نجم أرسنال الإنجليزي جميع المسيحيين في أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد السعيدة.

ونشر مسعود اوزيل صورة له بجوار شجرة الكريسماس وعلق عليها قائلًا "أتمنى عيد ميلاد مجيد لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم ❤️🎄 بغض النظر عن معتقداتك الشخصية - يجب علينا دائمًا احترام معتقدات الآخرين. 🙏🏼 حافظ على سلامتك وحافظ على صحة الجميع".

تعرض أرسنال الإنجليزي لهزيمة ساحقة أمام مانشستر سيتي (1-4) الثلاثاء الماضي، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.


واستبعد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، مسعود أوزيل من المشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي، بالرغم من أن الألماني يتقاضى راتبا فلكيا يبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع الفريق اللندني، الأمر الذي يثير غضب جماهير "المدفعجية".


وحاول أرتيتا وأرسنال الاستغناء عن أوزيل خلال الصيف الماضي، بسبب راتبه الضخم، لكن اللاعب قرر الاستمرار وقضاء العام الأخير من عقده في ملعب "الامارات".



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