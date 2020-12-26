"حضن بنتي واحشني".. مفيد فوزي: لم تعد هناك حميمية في اللقاءات بسبب كورونا

قال الإعلامى الكبير مفيد فوزى، إن العلاقات الحميمية، لم تعد كما كانت بسبب ظروف كورونا، وهو ما أثر على شخصياتنا وأثر أيضا على نفوس الكثيرين، وأنا شخصيا، "واحشنى حضن بنتى".





وأضاف "فوزى" خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه حاول التوفيق بين حسين كمال وفاتن حمامة، بسبب خلاف، ولكنه كان يشعر بغرور، وذات متضخمة، وقال لى أيضا أيضا أن يوسف شاهين ضعيف لأنه أحبها، بينما أنا لا أحبها إلا كفنانة.





وتابع، ثقة محمود حميدة فى النفس كبيرة، ولكنه شخص بسيط، و"بيحب يشم نفسه"، بينما اكتشفت تواضع كبير فى كمال الشيخ، أما مصطفى مدبولى فمختلف تماما عن إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، وهذا نمط من البشر، والناس اعتادت "تأليه المشاهير".





وكشف فوزى، أول مرة قابلت عمر الشريف كانت فى منزله فى باريس، شعرت بذهول، لكن صلاح جلال الصحفى الذى كان مرافقا لى، ظل يصرخ يريد كاميرا، لأنه رأى نجوم العالم والممثلين والمخرجين يدللون عمر الشريف، ولكن بعد ذلك عانى عمر من فترة صعبة حيث كان حديثه وكلامه "غير منضبط"، وساعده فى ذلك زاهى حواس، وأتساءل أحيانا كيف يصيب الزهايمر عقول كبيرة مثل أسامة الباز وأحمد بهاء الدين، فهناك الكثير من الأسئلة التى لا نعرف اجابتها، فهذه الشخصيات اشتبكوا مع الحياة، ومع ذلك كف العقل عن التفكير، وأصبحوا خيالات.