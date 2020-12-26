هدايا تنتظر أحفادي.. النائبة ماجدة نصر تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

هنأت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، جموع المصريين بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد.

كما أكدت النائبة أن سوف تدعو أفراد اسرتها واحفادها وسوف تقدم لهم مفاجآت عديدة من هدايا ووجبات يفضلونها وغيرها من الأمور التي تدخل البهجة داخل قلوبهم.

كما تابعت النائبة حديثها:" هذا العام له خصوصيات شديدة مفيش احتفالات ولا زيارات"، موضحة أنها ستكتفي بالاحتفال مع أسرتها الصغيرة داخل المنزل الخاص بها عن طريق تناول الوجبات وشراء شجرة الكريسماس وتقديم الهدايا للاحفاد.

وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إنها كانت تحتفل بعيد رأس السنة الأعوام الماضية عن طريق الذهاب الى دور الأيتام والمؤسسات الخيرية لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال، لافتة الى أن هذا العام له خصوصية خاصة وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد وزيادة الأعداد.

جدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن لجنة الازمات هى من تملك الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز المواطنين عليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، و على الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.





وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة،





وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.





واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.





ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.