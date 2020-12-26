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رياضة

كلاسيكو السعودية.. الاتحاد يواجه الهلال بهدف كسر العقدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
يترقب عشاق الكرة السعودية، الكلاسيكو الكبير الذي سيجمع الاتحاد والهلال ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري المحترفين السعودي، مساء اليوم، السبت.

ويلتقي الفريقان على ملعب الملك فهد، مساء السبت، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 

ويأمل الاتحاد في كسر عقدته أمام الهلال، حيث لم يستطع الفريق الملقب بـ"النمور" من تحقيق الفوز على الزعيم منذ أكتوبر من عام 2016. 

والتقى الفريقان في مسابقة دوري المحترفين السعودي التي انطلقت في موسم 2008 – 2009، في 24 مناسبة، نجح الهلال في تحقيق 11 انتصارا، فيما كان الفوز حليف الاتحاد في 5 مناسبات، وخيم التعادل على 8 لقاءات بينهما. 

الاتحاد لا يعرف طعم على الهلال في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات، فالزعيم نجح في تحقيق الفوز 7 مباريات وتعادلا في ثلاث مباريات. 

بينما يدخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها. 

فيما يلعب الاتحاد اللقاء وهو بالمركز الخامس وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا، فتمكن النمور من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة واحدة.

ويلعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في صفوف الاتحاد السعودي، وبالتأكيد سيحاول المدافع الصلب الحد من خطورة عناصر الهلال الهجومية. 

واختتم "حجازي"، مساء أمس، الجمعة، استعداداته مع الاتحاد للقمة المرتقبة أمام الهلال على ستاد الملك فهد الدولي.

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