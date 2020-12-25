أهم الأخبار.. تفاصيل الانفجار المتعمد في ناشفيل.. تشييع جنازة المستشار لاشين إبراهيم.. تحذير الأرصاد من طقس الغد.. ومطالب بتوقف الدراسة في مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





وقف الرحلات الجوية في مطار ناشفيل بعد الانفجار المتعمد

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي، بسبب مشاكل في ترددات الملاحة الجوية، عقب انفجار قوي هز وسط المدينة وخلف دمارا بعدد من المباني.. للمزيد اضغط هنا





انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور

دخل نجل المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في نوبة من البكاء الحار الذي أبكى جميع من حوله فيما دخلت سيدات الأسرة في نوبة من البكاء الهستيري والانهيار حزنا على موت المستشار المفاجئ بفيروس كورونا وذلك خلال تشييع الجثمان.. للمزيد اضغط هنا





الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون غدا السبت، حالة الطقس نهارا شبورة مائية ومائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ومعتدلا على السواحل الشمالية.. للمزيد اضغط هنا





مطالب بتوقف الدراسة في مصر.. التعليم العالي تحسم الجدل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج توقف الدراسة في مصر الذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.. للمزيد اضغط هنا





يضم 12 أغنية .. عمرو دياب يطرح ألبوم «يا أنا يا لأ» |تفاصيل

أعلن الهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني التي يطرحها بعد قليل ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".. للمزيد اضغط هنا



















