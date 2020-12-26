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فن

عامر التونى والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
المولوية
المولوية
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محمد نحلة
يتجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التونى فى ساقية الصاوى غدا السبت على مسرح الحكمة الساعة السابعة مساءً.

تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

من جهة أخرى، تودّع ساقية عبدالمنعم الصاوى عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة 8 مساءً على مسرح الحكمة. ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار  "New Year يعنى منير".

وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

وعلى الجانب الآخر يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من ديسمبر، ويغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.
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