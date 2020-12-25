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أخبار العالم

متقدما على تركيا وإسرائيل.. جلوبال فاير باور: الجيش المصري الأقوى بالشرق الأوسط والتاسع عالميا في 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:55 م
الجيش المصري
الجيش المصري
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قسم الخارجي
حل الجيش المصري في المركز الأول بالشرق الأوسط، والتاسع عالميًا  في عام 2020، وفق مؤشر "جلوبال فاير باور" لقوة الجيوش.

وبحسب الموقع، حل الجيش المصري في المركز التاسع بعد جيوش "الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة"، ليكون الأول بالشرق الأوسط.

وكشف مؤشر "جلوبال فاير باور" أن الجيش التركي حل في المركز الحادي عشر، وجاء الجيش الإيراني في المركز الرابع عشر، بينما احتل الجيش الإسرائيلي المركز الثامن عشر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة مستعدة دائمًا للدفاع عن مصر، وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات؛ وذلك ردًّا على سؤال لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، بشأن "ما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمر محتمل في ليبيا؟".

وقال الرئيس السيسي- في حديث خاص نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في 9 ديسمبر في ختام الزيارة التي قام بها لفرنسا - إن "مصر لن تكون- أبدا - الطرف البادئ بالاعتداء".

وأضاف أن "مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة، وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم، ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة".

وشدد الرئيس السيسي على أن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.
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