فريدة الشوباشي: من ادعو اختفائهم قسريا كانوا بين صفوف داعش

شنت فريدة الشوباشي ، عضو مجلس النواب، حملة نقد لاذع ضد البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري.





وقالت الشوباشي، في حوارها ببرنامج حصاد الأسبوع، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، إنه ثبت أن من ادعو اختفائهم قسريا؛ كانوا بين صفوف داعش، مضيفة أن مصر دولة قانون منذ فجر التاريخ.





فيما وجه مجلس النواب ، انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، بسبب القرار الذي صدر عنه بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.





وقال بيان صادر عن المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية .





وأعلن المجلس رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏