شوبير: حضور الخطيب ومجلس الأهلي لجنازة رئيس الزمالك رسالة هامة للوسط الرياضي.. فيديو





وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم:" شهدنا أمس الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي على رأس المعزيين في جنازة رئيس نادي الزمالك وهو أمر عظيم ورائع."





وأضاف:" هذا الأمر هو طبيعي وهو واجب أن تحضر جنازة، لكنه لم يكن عاديًا في ذلك الوسط في السنوات الماضية.. وجود الخطيب ومجلس الأهلي رسالة للوسط الرياضي بالكامل أتمنى أن يتفهمها كل من في هذا الوسط.





وحضر الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي جنازة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.





وتوفي أحمد البكري رئيس نادي الزمالك أمس الخميس متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا.

أحمد شوبير يعلق على حضور الخطيب ومجلس إدارة الأهلي جنازة رئيس الزمالك.. "هي رسالة للوسط الرياضي" #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/uGqwn77TMh — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2020

أثنى الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون تايم، على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحضوره جنازة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية أمس.