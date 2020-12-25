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رياضة

أحمد فوزي: أزمة ستواجه الزمالك والأهلي بسبب الأجانب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:48 م
بنشرقي وديانج
بنشرقي وديانج
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حسن العمدة
تحدث أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، عن قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عدد الأجانب في الأندية بالموسم المقبل.

وأكد أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتحاد الكرة سيتراجع عن قراره كما هو معتاد والأيام بيننا وذلك بسبب الأندية التي تضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب".

وعن أجانب النادي الأهلي، علق: "جيرالدو يرغب في الحصول على قيمة عقده كاملة واللاعب يشارك مع الأهلي من أجل تسويقه خاصة أن اللاعب لم تصله أي عروض نهائيًا".

وأتم: "جونيور أجايي لاعب جيد ولكن في المباريات الكبيرة فقط أما في مباريات الدوري والفرق التي تغلق المساحات بشكل كبير فإنه يظهر بشكل سيئ جدًا".
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