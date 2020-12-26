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فيديو جراف

فيديو جراف.. أسبوع حزين على أهل الفن.. يسرا والدغيدي الأبرز

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أعلن عدد من النجوم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية، وحرصوا على تحذير مخالطيهم بضرورة التأكد من حالتهم الصحية.

الفنانة صابرين، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت صابرين في منشور لها قائلة: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

كما أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن اصابتها بفيروس كورونا  من خلال صفحتها على فيسبوك، حيث كتبت": انا للاسف ايجابى، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فا ياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله و ياخد احتياطاته"

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ونستعرض لكم فى التقرير التالى إصابات الفنانين خلال شهر ديسمبر حلال الفيديو جراف التالى.
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