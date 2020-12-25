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أخبار العالم

كريسماس في الظلام والعزل.. عاصفة تقطع الكهرباء عن مئات آلاف الأمريكيين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:51 م
عاصفة تقطع الكهرباء
عاصفة تقطع الكهرباء في الولايات المتحدة
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أحمد محرم
أدت عاصفة ممطرة إلى عطل واسع النطاق في شبكة الكهرباء بولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، ما نتج عنه انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 مسكن في الولايتين، وسط احتفالات مقيدة بالكريسماس بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن شركة "كون إديسون" المسئولة عن شبكة الكهرباء أبلغت عن انقطاع الكهرباء عن 17 ألف منزل في مدينة نيويورك و18 ألف منزل في مقاطعة وتشستر و16 ألف منزل في مقاطعة أورانج و14 ألف منزل في مقاطعة روكلاند، فضلًا عن 75 ألف منزل في ولاية نيوجيرسي.

وتعتبر الكوارث الطبيعية أصعب الأزمات التي تمر بأي دولة لأنها تكون في معظم الأحيان خارجة عن التوقعات وأحيانا أخرى تخرج عن السيطرة وتتحول إلى كابوس لبعض الشعوب. 

وحسبما ورد في صحيفة "ديلي ميل" فإن الولايات الأمريكية على موعد مع كارثة طبيعية جديدة بالإضافة إلى تفشي السلالة الجديدة بأعداد ليست قليلة في بعض الولايات وارتفاع عدد مصابي كورونا مرة أخرى من جديد. 

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عاصفة ثلجية ستضرب بعض الولايات خلال الأيام القادمة، وقد تمنع احتفالات المواطنين بأعياد الكريسماس بالإضافة إلى فرض إجراءات العزل المنزلي على المواطنين مرة أخري بسبب القفزة الهائلة في إصابات كورونا.

وذكرت شبكة CBS News يتوقعون أن تؤثر الأعاصير على نورفولك، فيرجينيا، ورالي بولاية نورث كارولينا.

كما أدت ظروف العاصفة الثلجية إلى إلغاء أكثر من 360 رحلة جوية ومنعت عددا كبيرا من المواطنين من السفر في احتفالات عيد الميلاد. 
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