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توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين: الرئيس السيسي وحَّد الدولة.. والتعليم العالي: زيادة كبيرة في أعداد إصابات كورونا يناير 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية...

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن موقع "الموقع الإخبارى" كرم رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين تقديرا لإسهاماته الاجتماعية المتعددة، إضافة إلى حصوله على جائزة "فخر العرب 2020" كأفضل الشخصيات تأثيرا فى الإقتصاد العربى.

وزير التعليم العالي: زيادة كبيرة في أعداد إصابات كورونا يناير المقبل
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن معدل الزيادة اليومية بالإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية كبير جدا وقد رصدنا ذلك، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة قالت كثيرا إن ما يتم رصده هو أقل من عدد الحالات المصابة والمعزولة منزليا.

علق الإعلامي محمد الباز على صورة احتفال اللاعب محمد صلاح بالكريسماس، قائلا: هو بيحتفل مع العائلة عادي جدا ولكني وجدت هجوم غير طبيعي من قبل العرب والمصريين على احتفال محمد صلاح".

قال رجب محروس،  المتحدث باسم وزارة المالية ، إن هناك نقلة تكنولوجية متقدمة فى جميع الجهات الحكومية مع وجود ربط شبكى بين مصلحة الضرائب العقارية ، ومصلحة الجمارك بالإضافة لمصلحة الضرائب المصرية . 

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والمخدرات عام 2015 وتم الاعتماد علي مسح قومي شامل بأنحاء الجمهورية للكشف عن نسبة الإدمان.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،إن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نصا عن القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم .

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الكويت والسعودية قرروا أن يغلقوا المجال الجوي والمطارات، معقبة: لدينا شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالكويت، حيث اشترطت الكويت على العائدين مرة أخرى مرورهم على دولة وسيطة كترانزيت".

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، تعليقا على قضايا الإعدام فى مصر، إنه لا يوافق على الإعدام إلا إذا كان التوصيف للتهمة يتصف مع جريمة شرعية توجب عقوبة الإعدام.


موافي يحذر من مضاعفات الضغط: جلطة في المخ وغرغرينا في القدم.. فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك صداعا نفسيا يصيب مرضى ارتفاع ضغط الدم.

كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أعراض فيروس كورونا، مؤكدا أن ظهور عرض واحد من أعراض الفيروس لا يعني تأكيد إصابة الشخص.
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