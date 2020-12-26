أخبار التوك شو.. أبو العينين: الرئيس السيسي وحَّد الدولة.. والتعليم العالي: زيادة كبيرة في أعداد إصابات كورونا يناير 2021

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والمخدرات عام 2015 وتم الاعتماد علي مسح قومي شامل بأنحاء الجمهورية للكشف عن نسبة الإدمان.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،إن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نصا عن القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم .





قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الكويت والسعودية قرروا أن يغلقوا المجال الجوي والمطارات، معقبة: لدينا شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالكويت، حيث اشترطت الكويت على العائدين مرة أخرى مرورهم على دولة وسيطة كترانزيت".







قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، تعليقا على قضايا الإعدام فى مصر، إنه لا يوافق على الإعدام إلا إذا كان التوصيف للتهمة يتصف مع جريمة شرعية توجب عقوبة الإعدام.







