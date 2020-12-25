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التنمية المحلية عن الغلق الكامل: كل الاحتمالات قائمة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل التعامل مع مخالفات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال 10 مساء، مؤكدا أن الوزارة تتواصل بشكل قوي مع كل المحافظات للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا في المطاعم والمقاهي.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لما جبريل، إنه تم التواصل مع المحافظات للتأكيد على منع أى احتفالات خاصة برأس السنة في المطاعم والكافيهات والأماكن السياحية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم غلق 10 الاف محل مختلف في المحافظات منذ بداية الشهر الجاري، مخالفين لمواعيد الغلق، لافتا أن كل الاحتمالات قائمة فيما يخص إجراءات الدولة المشددة للتعامل مع فيروس كورونا وفكرة الغلق الكامل ممكنة.

وأردف قاسم، أن الفترة المقبلة سيكون هناك تشديد  ويتم التعامل بحزم مع المخالفين، متابعا انه كل الاحتمالات قائمة طالما الأمور تأخذ درجات مختلفة متعاقبة، وكل الإجراءات الوقائية المتخذة عبارة عن خطوات ومراحل.

ووجه الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، رسالة للمواطنين، قائلا: "لا بد للجميع أن يكون على مستوى المسئولية وتطبيق التباعد الاجتماعي بالشكل الكافى".

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