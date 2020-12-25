المدير الفني لمنتخب الكاميرون يدخل دائرة المرشحين لقيادة الإسماعيلي

دخل الألماني شايفر المدير الفني لمنتخب الكاميرون، دائرة المرشحين لقياده الاسماعيلي خلفاا للبرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق، وذلك بعد اعتذار طلعت يوسف.
كما تواجد على مائدة مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 أسماء مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش، وأبرزهم : "خالد جلال نجم الزمالك السابق، إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، عبدالحميد بسيوني، وتايكس المدير الفني لوادي دجلة".
ومن جانب آخر، تطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي إلى محمد وهبة، المدرب العام للفريق، لتولي مهمة القيادة الفنية بشكل كامل، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي اليوم.