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رياضة

المدير الفني لمنتخب الكاميرون يدخل دائرة المرشحين لقيادة الإسماعيلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:55 م
الالماني شايفر
الالماني شايفر
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نانسي القاضي
دخل الألماني شايفر المدير الفني لمنتخب الكاميرون، دائرة المرشحين لقياده الاسماعيلي خلفاا للبرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق، وذلك بعد اعتذار طلعت يوسف.

كما تواجد على مائدة مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 أسماء مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش، وأبرزهم : "خالد جلال نجم الزمالك السابق، إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، عبدالحميد بسيوني، وتايكس المدير الفني لوادي دجلة".

ومن جانب آخر، تطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي إلى محمد وهبة، المدرب العام للفريق، لتولي مهمة القيادة الفنية بشكل كامل، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي اليوم.
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